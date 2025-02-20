Роспотребнадзор изъял более 2 тонн продуктов со складов «Самоката» в Москве
В Москве сотрудники Роспотребнадзора провели проверку на 131 складе ООО «Умный Ритейл» (владелец торговой марки «Самокат» — ред.), где выявили ряд нарушений и изъяли более 2 тонн продуктов, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Проверка показала, что «Самокат» нарушает температурный режим при хранении пищевой продукции. На готовых блюдах нет маркировки или указаны недостоверные или неполные данные. Некоторая маркировка и вовсе оказалась нечитаемой. На складах также нашли просроченные товары, а в термосумках для транспортировки заказов клиентов отсутствовали термометры и хладоэлементы. В общей сложности специалисты изъяли из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции.
«Всего на 131 предприятии продовольственной торговли ООО „Умный Ритейл“ по городу Москве было отобрано и исследовано на базе ИЛЦ ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве“ 364 образца пищевой продукции (салатная продукция, готовая кулинарная продукция из мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и т. д.), из которых 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В итоге «Самокат» привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 550 тысяч рублей. Позднее с сотрудниками компании провели совещание, на котором подробно разобрали каждое нарушение с целью последующего предотвращения их повторения.
Сотрудниками Роспотребнадзора выданы предписания об устранении нарушений. Исполнение предписаний взяли на контроль управления.