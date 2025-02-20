Роспотребнадзор изъял более 2 тонн продуктов со складов «Самоката» в Москве

В Москве сотрудники Роспотребнадзора провели проверку на 131 складе ООО «Умный Ритейл» (владелец торговой марки «Самокат» — ред.), где выявили ряд нарушений и изъяли более 2 тонн продуктов, об этом сообщается на официальном сайте ведомства .

Проверка показала, что «Самокат» нарушает температурный режим при хранении пищевой продукции. На готовых блюдах нет маркировки или указаны недостоверные или неполные данные. Некоторая маркировка и вовсе оказалась нечитаемой. На складах также нашли просроченные товары, а в термосумках для транспортировки заказов клиентов отсутствовали термометры и хладоэлементы. В общей сложности специалисты изъяли из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции.

«Всего на 131 предприятии продовольственной торговли ООО „Умный Ритейл“ по городу Москве было отобрано и исследовано на базе ИЛЦ ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве“ 364 образца пищевой продукции (салатная продукция, готовая кулинарная продукция из мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и т. д.), из которых 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В итоге «Самокат» привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 550 тысяч рублей. Позднее с сотрудниками компании провели совещание, на котором подробно разобрали каждое нарушение с целью последующего предотвращения их повторения.

Сотрудниками Роспотребнадзора выданы предписания об устранении нарушений. Исполнение предписаний взяли на контроль управления.