«Роснано» собирается взыскать 12 млрд убытков с ответственных за Crocus

«Роснано» подало иск в суд о взыскании 11,9 млрд рублей убытков против отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Компания хочет привлечь тех, кто отвечал за одобрение и реализацию проекта с 2011 по 2020 годы, рассказали РИА Новости в «Роснано».

Отправленный иск — часть масштабной работы по восстановлению прав, капитала, а также репутации государственной компании. Мероприятия проводятся при сотрудничестве с правоохранительными, а также надзорными органами власти.

Инициатива появилась в 2011 году. Однако она не смогла воплотить в жизнь задачи, которые перед ней были поставлены.

В «Роснано» отмечают, что возможные риски были видны с самого начала. Однако защитные механизмы для соблюдения интересов страны и компании не создали.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов подчеркнул, что в течение девяти лет менеджмент проекта и ответственные за финансирование игнорировали нормативные акты компании. Деньги выделяли, при том, что проект приносил убытки, а также был непривлекательным для инвестиций. К тому же он не выполнял контрольные показатели.

