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«Роснано» досрочно погасило 80% долга после соглашения о дисконте

Компания «Роснано» договорилась с банками о 20% дисконте по кредитам, ей удалось досрочно погасить обязательства. Фирма заплатила 80% «исторического» долга, который накопила до 2021 года, сообщает РБК.

По данным газеты «Ведомости», остальные 20% — это облигации, принадлежащие инвесторам.

В этом году «Роснано» договорилось с банками о проведении дисконта при досрочном погашении обязательств. Реализуя соглашения, компания прерывает неорганичную для венчурного бизнеса кредитную схему. Стоимость обслуживания ее долга составляет свыше 12 млрд рублей ежегодно.

Большую часть долга «Роснано» заплатило их своих денег, полученных после продажи части портфеля. Сумма погашенного долга не уточняется.

В марте 2024 года управляющий финансовый директор «Роснано», член правления института развития Владислав Юнусов отметил, что на тот момент компания задолжала банкам 48 млрд рублей.