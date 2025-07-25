«Росконгресс» сделал прогноз ключевой ставки в РФ

Ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 16% к концу 2025 года

Согласно докладу «Росконгресса», Центробанк России продолжит плавное снижение ключевой ставки, которая может достичь 16% годовых уже к концу следующего года, сообщает РИА Новости .

Прогноз основан на ожидаемом уровне инфляции в 7-8%, что обеспечит реальную ставку на уровне 9-10% и сохранит жесткие параметры денежно-кредитной политики.

Эксперты отмечают, что запланированное снижение не спровоцирует резкого роста цен или ослабления национальной валюты.

В начале июня ЦБ уже сделал первый шаг к смягчению политики, понизив ставку с 21% до 20%.

В докладе особо отмечается, что дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от динамики инфляции и состояния экономики, при этом регулятор сохраняет все инструменты для оперативного реагирования на изменение макроэкономических показателей.