Роскачество: производство портвейна в стране выросло в 2 раза за полгода

Отечественные производители нарастили выпуск портвейна вдвое в первой половине этого года по сравнению с таким же периодом 2023 года, свыше 90% объема производства этого товара в РФ приходится на Крым. Об этом сообщает РИА Новости .

В январе–июне текущего года производство портвейна в России достигло показателя 2,63 млн литров.

«Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года, когда законом было введено четкое определение портвейна, и с рынка начали вымываться плодовые и винные напитки, также использовавшие этот термин на этикетке», — объяснила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, глава «Винного гида России» Олеся Латышева.

Так, доля портвейнов в общем объеме производства крепленых вин в стране на сегодняшний день составляет 35%. Вес данной категории за указанный период увеличился на 6%.

В топ-3 крупнейших производителей отечественного портвейна входят Крым, Краснодарский край и Дагестан.

По популярности на первом месте в РФ находятся красные портвейны, их доля — около 50%. Быстрый рост отмечается и в категории розовых портвейнов, их увеличилась до 13,4%.