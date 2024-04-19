Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей

сегодня в 21:16

Общая стоимость акций составила 8,289 млрд руб. При этом начальная цена лота равнялась 10,61 млрд руб. А заявки на участие можно было подать до 10 апреля.

Изначально аукцион должен был пройти 24 января, однако был отменен 17 января из-за отсутствия заявок.

Ранее Минфин предложил правительству приватизировать «Росспиртпром». Это связано с тем, что для сохранения го роли как «крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта» необходимы более гибкая маркетинговая политика.