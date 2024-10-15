«Росатом» намерен выйти на уровень заказов в 100 трлн руб

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся во вторник, 15 октября, объявил о планах компании достичь объема заказов в 100 триллионов рублей, сообщает газета «Известия» .

Генеральный директор «Росатома» отметил, что они увеличивают свой вклад в экономику государства. Атомный заказ, который уже сформирован и частично законтрактован по множеству позиций на предстоящие десять лет, составляет 52 триллиона рублей. Примечательно, что большая часть этой суммы находится «за контуром» госкорпорации.

«Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена, мы выйдем, наверное, на цифру до 100 трлн рублей», — добавил Лихачев.

Глава корпорации также подчеркнул, что «Росатом» сумел сохранить важные показатели роста. Как он заявил, компания не только укрепила свои текущие инициативы, но и создала существенные основы для будущего. Это, в первую очередь, касается развития в области науки и технологий.