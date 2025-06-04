Родителям объяснили, почему опасно давать детям телефон для игр

«Это актуальный вопрос для всех, у кого есть маленькие дети. Очень часто родители дают им поиграть с телефоном. При этом на устройстве нередко установлены банковские приложения — и в этом есть опасность», — отметила она.

Андрианова подчеркнула, что родители, желая развлечь детей, часто устанавливают игры на свои смартфоны, иногда загружая их из сомнительных источников. Такие игры потенциально могут быть заражены вирусами и другими вредоносными программами. Кроме того, ребенок может случайно перейти по мошеннической ссылке, которая появляется во время игры.

«По сути, вы оставляете свой кошелек в руках ребенка», — подчеркнула финансист.

Эксперт порекомендовала избегать подобных рисков, а если необходимость в игровом устройстве для ребенка все же есть, то лучше использовать старый ненужный телефон.