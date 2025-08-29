Роботизированный комплекс лазерной сварки из Подмосковья включен в реестр Минпромторга РФ

Роботизированный комплекс для лазерной сварки подмосковной компании «ВПГ Лазеруан» (VPG LaserONE — кластер СФ ТЕХ ГК Softline) включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Новое оборудование, которое будет производиться на предприятии в округе Фрязино может поставляться как на промышленные предприятия для выполнения производственных задач, так и в учебные заведения для подготовки специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковные предприятия активно включились в решение стратегической задачи по роботизации отечественной промышленности. Так, компания «ВПГ Лазеруан» разработала уникальный роботизированный комплекс для работы с лазерной резкой. Предприятие из подмосковного Фрязино работает в лазерной индустрии 34 года, активно развиваясь в своей сфере. На разработки и исследования компания тратит 25% своих расходов. На предприятии работает более 1 200 сотрудников», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Роботизированный комплекс подмосковной компании — уникальная разработка, которая поможет предприятиям значительно повысить производительность процессов лазерной сварки. За счет многофункциональности и гибкости программного обеспечения, комплекс обеспечивает универсальность в решении производственных задач.

Кроме того, разработка отличается простотой в настройках и дальнейшей эксплуатации. Если ранее для лазерной сварки на подобном оборудовании, как правило, требовался опытный специалист с высоким уровнем инженерной квалификации, то на оборудовании «ВПГ Лазеруан» могут работать как начинающие специалисты, так и выпускники колледжей.

«Наш роботизированный комплекс — оптимальное решение для предприятий, которые используют лазерную сварку для изготовления широкой номенклатуры выпускаемых изделий. Оборудование выпускается в разных комплектациях, в том числе и специально для учебных заведений и практической подготовки специалистов», — отметил генеральный директор VPG LaserONE (кластер СФ ТЕХ ГК Softline) Николай Евтихиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.