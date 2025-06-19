Робота-помощника для бизнеса Софию презентовало Подмосковье на ПМЭФ-2025

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области представило новейшие технологии поддержки бизнеса на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). На подмосковном стенде представили робота — уникального ИИ-консультанта Софию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Подробнее о цифровом бизнес-помощнике рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В ближайшее время на инвестиционном портале Московской области будет запущен цифровой помощник для бизнеса — ИИ-консультант София. Сервис предназначен для оказания консультационной помощи инвесторам и предпринимателям региона. Консультант поможет выбрать оптимальные меры государственной поддержки, объяснит порядок их оформления, предложит подходящие земельные участки или помещения для ведения бизнеса на территории Подмосковья. Важно отметить, что при создании ИИ-консультанта проводился опрос среди предпринимателей и учитывались их пожелания. Таким образом мы хотим повысить качество работы с инвесторами и улучшить взаимодействие с предпринимателями. На стенде Московской области мы презентуем ИИ-консультанта Софию в виде робота. Каждый желающий может прийти и пообщаться с ней», — прокомментировала Екатерина Зиновьева.

Цифровой помощник для бизнеса София предназначен упростить процедуру подачи заявлений на меры поддержки для предпринимателей. Пользователю не потребуется заранее изучать наименования необходимых услуг — платформа предложит наиболее подходящие варианты и проконсультирует по условиям их получения. ИИ-консультант предоставит актуальные сведения о статусе заявок, инструкцию по оформлению документации и пояснения условий субсидирования.

Сервис будет доступен круглосуточно и не ограничен рабочим графиком сотрудников, позволяя обращаться за поддержкой из любой точки земного шара. Более того, София обеспечит индивидуальный подбор вариантов мер поддержки и предлагаемых земельных участков исходя из специфики конкретного проекта.

Зампред добавила, что также на стенде Московской области гости могут узнать о государственных индустриальных парках формата «все включено», о преимуществах локализации и работы на таких площадках.

Также посетители смогли познакомиться с возможностями подмосковного инвестпортала, который входит в число лучших интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности в России. Например, с онлайн-сервисами для бизнеса, в числе которых интерактивная карта — сервис по подбору земли или помещения для реализации бизнес-проекта.

Ранее на площадке ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) между Московской областью и Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd. подписано соглашение о создании в регионе современного промышленного предприятия по производству литых колесных дисков. Соглашение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев до этого сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.