Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2026 год, сообщает rosbalt.ru .

Нобелевский комитет в Стокгольме проинформировал, что присудил награду за микроэкономические основания макроэкономической стабилизации.

Ранее премию по физиологии и медицине за 2026 год получили Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой.

Премию по физике комитет присудил Фрэнсису Хальцену за вклад в создание обсерватории IceCube и обнаружение высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. По химии награду получили Анри Каган и Кэнсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

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