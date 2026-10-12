USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,12
-0.60 %

Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике

Экономика

Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2026 год, сообщает rosbalt.ru.

Нобелевский комитет в Стокгольме проинформировал, что присудил награду за микроэкономические основания макроэкономической стабилизации.

Ранее премию по физиологии и медицине за 2026 год получили Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой.

Премию по физике комитет присудил Фрэнсису Хальцену за вклад в создание обсерватории IceCube и обнаружение высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. По химии награду получили Анри Каган и Кэнсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.