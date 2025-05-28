РНПК: 3 тенденции наблюдаются на российском рынке перестрахования

На российском рынке перестрахования есть три тенденции — изменение структуры перестраховочной защиты, рост убытков, а также завершенное импортозамещение, заявила председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова во время пленарной сессии ХХ Юбилейной международной конференции по страхованию. Об этом сообщают « Ведомости ».

Первая тенденция

Поменялось соотношение облигаторного (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) и факультативного (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) перестрахования. Доля первого растет, а второго — снижается.

РНПК в последние несколько лет стимулирует страховые компании увеличивать собственное удержание. Так называют часть риска, которую страховщик оставляет у себя, не передавая в перестрахование. Как итог, при увеличении прямого страхования в таких сегментах, как строительно-монтажные риски и имущество (главные виды, которые нуждаются в перестраховании), на 23% — до 413 млрд рублей, объем перестрахования в них уменьшается на 13% — до 180 млрд рублей.

Доля перестрахования падает за счет того, что РНПК предоставляет больше облигаторных договоров, избавляется от исключений, которые были у международных перестраховщиков, а также мотивирует страховщиков наращивать собственное удержание.

Вторая тенденция

Следующая тенденция, как заявляет Карпова, – это увеличение крупных убытков. Речь идет в том числе о тех статьях расходов, которые исторически имели невысокую убыточность.

Как пример эксперт приводит страхование от террористических рисков. Компании вынуждены были добавить военную составляющую, это и увеличило убытки. Частота подобных ситуаций превысила сотню убытков в год более чем на 10 млрд рублей.

Третья тенденция

Импортозамещение сферы перестрахования фактически закончилось, отметила Карпова. С 2009 по 2021 год уплаченная премия по исходящему перестрахованию всегда была больше полученных страховых возмещений на 1-2 млрд долларов.

За 13 лет российские страховщики отправили за границу 16,5 млрд долларов перестраховочной премии. Капитал отрасли в РФ на конец 2024 года был равен 16,3 млрд долларов. Сейчас завершилось импортозамещение, и большая часть премии остается в России.