РНПК: 3 тенденции наблюдаются на российском рынке перестрахования
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На российском рынке перестрахования есть три тенденции — изменение структуры перестраховочной защиты, рост убытков, а также завершенное импортозамещение, заявила председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова во время пленарной сессии ХХ Юбилейной международной конференции по страхованию. Об этом сообщают «Ведомости».
Первая тенденция
Поменялось соотношение облигаторного (перестрахование по заранее согласованному договору, при котором перестраховщик автоматически принимает на себя часть всех рисков) и факультативного (разовое перестрахование отдельных рисков с индивидуальным согласованием условий) перестрахования. Доля первого растет, а второго — снижается.
РНПК в последние несколько лет стимулирует страховые компании увеличивать собственное удержание. Так называют часть риска, которую страховщик оставляет у себя, не передавая в перестрахование. Как итог, при увеличении прямого страхования в таких сегментах, как строительно-монтажные риски и имущество (главные виды, которые нуждаются в перестраховании), на 23% — до 413 млрд рублей, объем перестрахования в них уменьшается на 13% — до 180 млрд рублей.
Доля перестрахования падает за счет того, что РНПК предоставляет больше облигаторных договоров, избавляется от исключений, которые были у международных перестраховщиков, а также мотивирует страховщиков наращивать собственное удержание.
Вторая тенденция
Следующая тенденция, как заявляет Карпова, – это увеличение крупных убытков. Речь идет в том числе о тех статьях расходов, которые исторически имели невысокую убыточность.
Как пример эксперт приводит страхование от террористических рисков. Компании вынуждены были добавить военную составляющую, это и увеличило убытки. Частота подобных ситуаций превысила сотню убытков в год более чем на 10 млрд рублей.
Третья тенденция
Импортозамещение сферы перестрахования фактически закончилось, отметила Карпова. С 2009 по 2021 год уплаченная премия по исходящему перестрахованию всегда была больше полученных страховых возмещений на 1-2 млрд долларов.
За 13 лет российские страховщики отправили за границу 16,5 млрд долларов перестраховочной премии. Капитал отрасли в РФ на конец 2024 года был равен 16,3 млрд долларов. Сейчас завершилось импортозамещение, и большая часть премии остается в России.