Ряд инвесторов в РФ смогут торговать криптовалютой: каковы последствия

В рамках предлагаемого ЦБ эксперимента особо квалифицированные инвесторы смогут покупать и продавать криптовалюты, хотя в РФ криптовалюта не признается законным платежным средством. Опытные инвесторы получат официально доступ к новому классу активов, что позволит диверсифицировать их портфели, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

В России криптовалюта не признается законным платежным средством. Гражданам разрешено владеть и инвестировать в цифровые валюты, но использование их для оплаты товаров и услуг внутри страны запрещено. При этом Банк России предложил ввести экспериментальный правовой режим сроком на три года, позволяющий ограниченному кругу инвесторов совершать сделки с криптовалютами. Речь идет о том, что особо квалифицированные инвесторы смогут покупать и продавать криптовалюты. Но необходимо, чтобы инвестиции в ценные бумаги и депозиты были свыше 100 млн рублей или годовой доход — более 50 млн рублей.

Также компании, являющиеся квалифицированными инвесторами, по действующему законодательству, смогут участвовать в эксперименте. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, Банк России установит специальные регуляторные требования с учетом рисков таких активов.

«Точных данных о количестве физических и юридических лиц, соответствующих требованиям для участия в эксперименте, нет. Однако, учитывая высокие финансовые пороги, предполагается, что число таких инвесторов будет узко ограниченным», — считает Астафьев.

Эксперт перечислил последствия такого эксперимента.

Во-первых, это установление стандартов обслуживания на рынке криптовалют, которое может снизить риски мошенничества и повысить доверие инвесторов.

Во-вторых, опытные инвесторы получат официально доступ к новому классу активов, что позволит диверсифицировать их портфели.

Банк России подчеркивает, что криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной юрисдикцией, основана на математических алгоритмах и подвержена повышенной волатильности. Поэтому инвесторы должны осознавать риски потенциальной потери своих средств. Более того, предлагается ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне эксперимента и установить ответственность за нарушение этого запрета, отмечает эксперт.

«В целом эксперимент направлен на изучение возможностей и рисков интеграции криптовалют в российскую финансовую систему с акцентом на защиту интересов опытных инвесторов и обеспечение стабильности рынка», — резюмирует Астафьев.