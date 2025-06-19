Ряд американских компаний хочет вернуться на российский рынок

Некоторые ведущие американские компании хотят снова работать в России. Об этом рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью RT .

По словам Эйджи, представители крупного бизнеса США ждут личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они надеются, что после переговоров в таком формате появятся признаки улучшения отношений между Россией и США, которые они смогут использовать в своих целях.

По мнению главы торговой палаты, если отношения между странами потеплеют, отдельные компании начнут постепенно возвращаться на российский рынок. Он считает, что речь идет не о массовом возвращении, а лишь о нескольких ключевых игроках рынка.

«В таком случае, полагаю, некоторые компании начнут возвращаться. Полагаю, это будет не наплыв, но, как я уже говорил, думаю, что ряд ключевых компаний вернутся», — отметил он.

Ранее первые слухи о возможном возвращении на российский рынок ряда американских компаний появились после того, как президент США Дональд Трамп официально вступил в должность после выборов в декабре 2024 года и созвонился с Путиным. Тогда оба лидера положительно оценили состоявшийся диалог, это и стало надеждой для бизнеса на скорое возвращение в РФ.