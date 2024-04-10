Риелтор рассказал о рисках, связанных с отсрочкой платежа по ипотеке на полгода

Появление возможности отсрочить первый платеж по ипотеке на полгода может привести к росту числа неплатежеспособных заемщиков, которые взяли жилищный кредит, полагая, что за это время они найдут деньги на погашение ипотечных платежей, но в итоге неправильно оценили свои финансовые возможности и не смогли накопить нужную сумму, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

В среду Альфа Банк запустил отсрочку первого платежа по ипотеке. Оформить ее можно на полгода при взятии кредита на любое жилье: в новостройке, на вторичном рынке или на дом с участком. Можно потратить деньги на переезд и ремонт, а платить потом.

«Альфа Банк хочет расширить свою клиентскую базу, приманить тех покупателей, у которых сейчас нет денег либо их мало, но желание купить квартиру есть. Для застройщика же это возможность продать больше объектов. Данную рассрочку можно назвать разновидностью кредитных каникул. Воодушевленные покупатели оценят такую возможность положительно», — заявил Чурилов.

При этом он считает, что данное нововведение может иметь и негативные последствия, в частности, привести к росту суммарной просроченной задолженности по ипотеке и увеличению доли неплатежеспособных заемщиков, с чем активно борется Центробанк.

По словам эксперта, похожая ситуация сложилась несколько лет назад, когда застройщики запускали программы «Купи сейчас, плати потом», когда покупатель вносил около 20% от стоимости квартиры, а остальную часть можно было оплатить по рассрочке.

«Люди воодушевились тем, что за год купленная квартира подорожает, и ее можно будет выгодно перепродать. А потом получилось так, что цены, по которым они покупали жилье, оказались завышенными, и многие клиенты не смогли перепродать приобретенную недвижимость. В итоге покупатели стали в срочном порядке переходить с рассрочки на ипотеку. А тем, кому ипотеку не одобрили, пришлось расторгать договор с застройщиком, но со штрафными санкциями, так что покупатели потеряли почти всю внесенную прежде сумму», — рассказал Чурилов.

Так что риски для заемщиков в случае с отсрочкой платежей по ипотеке на полгода есть, но насколько они будут реальными, покажет практика, считает эксперт.