Риелтор Чурилов спрогнозировал снижение выдачи семейной ипотеки на 10-15%

Сужение круга заемщиков по семейной ипотеке приведет к сокращению объемов выдачи кредитов по данной программе на 10-15%, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее Минфин заявил о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года. Теперь она будет распространяться лишь на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%. Лимиты по кредиту также остались прежними.

«Сужение круга заемщиков по семейной ипотеке объясняется тем, что государство стремится сэкономить расходы бюджета. Но такое ограничение несправедливо для заемщиков, потому что семьи с несколькими несовершеннолетними детьми старше 6 лет теперь „в пролете“», — отметил Чурилов.

При этом он подчеркнул, что большинство заемщиков по семейной ипотеке имеют хотя бы одного ребенка в возрасте до 6 лет.

По словам риелтора, в Москве на одобренные лимиты (до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для остальных регионов) можно купить в основном студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а в Подмосковье максимальный размер семейной ипотеки позволяет приобрести даже «трешку».

Сохранение ставки на уровне 6% эксперт оценивает положительно, но при этом не исключает неоднократное ее повышение в течение последующих 5 лет.

«Все будет зависеть от экономической ситуации. Если инфляция будет расти, то с высокой вероятностью вырастет и ставка по семейной ипотеке», — прогнозирует Чурилов.

Что же касается цен на первичную недвижимость, то на них сужение круга заемщиков по семейной ипотеке повлияет незначительно, считает собеседник.