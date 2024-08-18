РИА Новости: жители Украины теряют доверие к гривне

Курс гривны бьет исторические антирекорды. Жители Украины все активнее переводят сбережения в иностранную валюту или забирают деньги с банковских счетов, сообщает РИА Новости .

В связи с ослаблением национальной валюты инвестиции в гривнах сократились до 747,8 млрд (-1,2%), в то время как долларовые выросли до 391 млрд в гривневом эквиваленте (+1,4%).

В банках объяснили, что после решения Национального банка Украины (НБУ) сменить политику фиксированного курса на управляемый гибкий нацвалюта к середине августа просела с 36,6 до 41,5 гривны за доллар. Также сказалось июльское снижение ключевой ставки до 13%.

В обменниках американская валюта стоила около 41,20-41,25 гривны, а выкупали доллар у жителей Украины по 39,8-40,8 гривны. Таким образом, курс украинской валюты упал до исторического минимума. По мнению аналитиков, тренд на непрерывное ослабление гривны сохранится.