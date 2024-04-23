РИА Новости: РФ поставила в Китай зерно на рекордную сумму

РФ в первом квартале 2024 года удалось поставить в Китай зерно на рекордную сумму — 125 млн долларов, сообщает РИА Новости .

В январе–марте Россия нарастила экспорт пшеницы почти в 12 раз. Он составил 15,8 млн долларов. Всего поставки этого зерна в Китай за год снизились на 18%. Крупнейшим экспортером по-прежнему остается Австралия, несмотря на то, что здесь заметили снижение показателя до 536 млн долларов.

Закупки российского ячменя Китай нарастил в 8,4 раза до 60,3 млн долларов. Общий объем поставок данного зерна увеличился в два раза.

Импорт овса из России за январь–март увеличился в 2,7 раза. Показатель составил 14,7 млн долларов.