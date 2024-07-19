РИА Новости: РФ нарастила поставки железа и стали в ЕС до максимума за два года

Евросоюз в конце весны нарастил закупки российских железа и стали, они достигли максимума с июня 2022 года. Сейчас РФ является главным их поставщиком объединению, сообщает РИА Новости.

В мае Россия увеличила экспорт этих металлов и изделий из них в ЕС до 373,1 млн евро. Это больше на 29%, чем месяц назад. Больше всего поставляли полуфабрикаты из железа или нелегированной стали и ферросплавы.

Главным покупателем российского железа стала Италия, которой удалось увеличить импорт в 1,6 раза до 120 млн евро. Сильнее всего фирмы РФ нарастили экспорт в Нидерланды, показатель составил 78,5 млн евро.

В результате РФ стала крупнейшим поставщиком этих металлов в Евросоюз. На второе место поднялась Южная Корея, которая нарастила экспорт на 30%.