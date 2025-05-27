РФПИ инвестирует в строительство самого высокого здания на Северном Кавказе

Соглашение о финансировании первых этапов проекта подписано с участием правительства Чечни, Промсвязьбанка и застройщика.

Строительство будущего архитектурного символа Чечни продолжается уже около десяти лет. Завершенный комплекс высотой 435 метров (до 102 этажей) разместит офисы, гостиницу, апартаменты и рекреационные зоны на площади 19 гектаров у реки Сунжа. Особое внимание уделено безопасности — здание спроектировано с учетом сейсмической активности до 8,5 баллов благодаря 216 сваям глубиной 65 метров.

Первые транши инвестиций направят на актуализацию документации и монтаж фундаментной плиты. Хотя изначально завершение строительства планировалось на 2025 год, сроки могут быть пересмотрены. Проект призван стать не только коммерческим центром, но и визитной карточкой экономического развития региона.