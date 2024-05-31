РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

Экономика России по паритету покупательной способности (ППС) стала четвертой в мире — еще в 2021 году, и уже два года сохраняет занятую позицию, сообщает РИА Новости .

Доля РФ составляла 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и ФРГ (3,4%).

Отечественный ВВП по ППС в 2021 году составил 5,7 трлн долларов, Японии — 5,6 трлн долларов, а ФРГ — 5,2 трлн долларов.

Также за два года ситуация сохранилась. Экономика РФ увеличилась до 6 трлн долларов в 2022 году и 6,45 трлн долларов в 2023 году. При этом ВВП Японии выросло до 5,9 трлн долларов и 6,3 трлн долларов, а Германии — до 5,5 и 5,9 трлн долларов соответственно.

Абсолютным лидером по этому показателю в 2021–2023 годах является КНР. ВВП страны достиг 35 трлн долларов по итогам 2023 года. Второе место у США с 27,4 трлн долларов в минувшем году. В топ-3 также вошла Индия с 14,6 трлн долларов.