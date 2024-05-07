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РФ и Абхазия договорились избегать двойного налогообложения в новом соглашении

Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подписали 7 мая соглашение об избежании двойного налогообложения, сообщает ТАСС .

«Это знаковое событие, пройден долгий и плодотворный путь по подготовке соглашения об избежании двойного налогообложения», — сказал Делба.

По словам министра финансов Абхазии, новое соглашение станет хорошим толчком для развития налоговых систем и взаимодействию обеих стран.

В Минфине России пояснили, что соглашение устанавливает единые ставки на налоги у государства — источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Документ вступит в силу в 2025 году после ратификации.