Резкое снижение ключевой ставки спровоцирует рост цен

В 2025 году Центральный Банк России не планирует резкое снижение ключевой ставки. Член экспертного совета Валерий Тумин отметил, что такая мера, например, на 5-10 процентных пунктов, может вызвать резкий рост цен, сообщает Газета.ru .

Он подчеркнул, что текущая политика повышения ставки начинает приносить результаты, и финансовый регулятор планирует снижение ключевой ставки.

«Это однозначно не будет так же резко, как в 2022 году, когда всего за полгода ключевая ставка снизилась с 20 до 8%», — отметил эксперт.

Быстрое снижение ставки может привести к росту спроса со стороны бизнеса и населения, что в свою очередь вызовет инфляционное давление из-за несоответствия между спросом и предложением. Тумин предполагает, что в течение 2025 года ставка может быть снижена на 5-6 п. п., достигнув не менее 17% к середине года.

Он отметил, что баланс между привлечением вкладов и увеличением кредитования будет зависеть от объема государственных расходов, что, по его мнению, является более значимым фактором влияния на инфляцию, чем рост цен.