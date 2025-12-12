Эксперт назвал последствия резкого снижения ключевой ставки ЦБ РФ

При принятии решения о размере ключевой ставки, вероятнее всего, ЦБ РФ будет брать во внимание положительную динамику инфляции, которая на сегодняшний день в годовом выражении находится в диапазоне 6,6-7%, а также относительную стабилизацию инфляционных ожиданий населения в диапазоне 12-13%, а бизнеса — в диапазоне 10,5-11%, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Негативном фактором, который также будет приниматься во внимание, выступит традиционный для конца декабря всплеск инфляции, который может прибавить к итоговому показателю инфляции в 2025 году 2-2,5%.

Нужно отметить, что при принятии решения о ключевой ставке ЦБ будет учитывать необходимость дальнейшего стимулирования экономического роста, который несколько ускорился в контексте смягчения ДКП, происходившего с июля 2025 года, заявил эксперт.

«Важным аспектом, который будет рассматриваться, станет влияние ключевой ставки на курс рубля, который в целом имеет тенденцию к ослаблению по мере смягчения ДКП. Текущий курс рубля является скорее сдерживающим фактором для конкурентоспособности отечественных экспортоориентированных отраслей, и решение ЦБ о дальнейшем снижении ключевой ставки может позволить обеспечить некоторое ослабление национальной валюты и повышение эффективности российских экспортеров», — считает Хачатурян.

По его словам, резкое снижение ключевой ставки может оказать обратный эффект и привести к разгону инфляции, ослаблению рубля и нарушению имеющийся макроэкономической стабильности. В этой связи резонно предположить, что ЦБ продолжит весьма постепенное смягчение ДКП и ключевая ставка будет снижена, но не более чем на 0,5-1 п. п. — до 15,5-16%.

