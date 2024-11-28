Резкая девальвация рубля: почему проявилась сейчас

Резкое ослабление рубля в конце ноября связано с «накопленным эффектом»: медленно накапливающиеся риски вылились в паническую реакцию на рынке, заявил РИАМО основатель инвестиционной академии «Moneterium» и закрытого инвестиционного клуба «F11club» Станислав Бондаренко.

Основная причина обвала рубля заключается в снижении валютной выручки, поступающей от экспорта, что связано с падением цен на ключевые сырьевые товары и сложностями с их реализацией из-за санкций. Например, нефть марки Urals торгуется с дисконтом к мировым ценам, что сокращает валютные поступления, говорит эксперт.

«С другой стороны, спрос на валюту растет: компании нуждаются в долларах для расчетов по внешним контрактам, а население предпочитает хранить сбережения в стабильных валютах. Добавим сюда внешнеполитическую неопределенность и спекулятивные настроения — и получим давление, которому рубль сейчас подвержен», — отмечает Бондаренко.

Ключевым фактором стало усиление спроса на валюту со стороны крупных игроков: вероятно, компании заранее готовились к налоговым выплатам или ожидали новых санкций, констатирует эксперт.