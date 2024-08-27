Резиденты «Технополиса Москва» увеличили суммы инвестиций в 1,4 раза

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» расположены свыше 220 столичных предприятий, а в число резидентов ОЭЗ входит свыше 100 компаний, которые увеличили в текущем году инвестиции в свои производства, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Все эти компании занимаются производством критически важной продукции — лекарств, электроники, электрокаров и беспилотников.

«Показатель вырос к первому полугодию 2023-го в 1,4 раза — до 30 млрл рублей. Создано около 1,8 тыс. новых рабочих мест (в 1,2 раза больше прошлогоднего показателя). А за все время деятельности ОЭЗ Москвы общий объем инвестиций составил 194 млрд рублей. Часть средств направлена на создание 19,3 тыс. новых рабочих мест», — уточнил заммэра.

Отмечается, что рекордный рост продемонстрировали предприятия микроэлектроники, которые сегодня успешно замещают зарубежные аналоги электронной компонентной базы. Они вложили в свое развитие более 22 млрд рублей и создали 745 новых рабочих мест.

«Каждое второе предприятие ОЭЗ имеет статус резидента и получает широкий пакет налоговых льгот от города по поручению. Это позволяет компаниям больше вкладываться в свое развитие. Также продолжается работа по привлечению новых резидентов ОЭЗ по поручению Сергея Собянина», — добавил Ликсутов.

Более 50 млрд рублей за время своей деятельности инвестировали в экономику города производители медицинской промышленности. Кроме того, во втором квартале 2024-го они выпустили в 1,2 раза больше продукции, чем годом ранее.

«Инвесторов привлекают те возможности для развития, которые предлагает особая экономическая зона Москвы, — готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов. Это обеспечивает более легкий старт инвестпроектов за счет снижения издержек на их реализацию», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Лидером по созданию новых рабочих мест стал завод «Микрон», открывший в этом году две новые производственные линии по сборке корпусированных микросхем, а также чип-модулей для электронных документов и банковских карт.

Активно расширяют штат сотрудников компании медицинской промышленности.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, за первое полугодие такие предприятия открыли свыше 500 рабочих мест, что на 10% больше, чем за прошедший период.