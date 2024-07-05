Резиденты технопарков Подмосковья вложили в развитие свыше 14 млрд рублей

Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 млрд рублей инвестиций, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Технопарки Подмосковья — это 568 инвесторов, работающих в различных сегментах, которые уже вложили 14,4 млрд рублей и создали почти 9,5 тыс. рабочих мест. Здесь создана готовая инфраструктура, а также все условия для развития высокотехнологичных предприятий, разработки и выпуска такой продукции. В планах по развитию технопарков Московской области создать еще свыше 2 тыс. новых рабочих мест для жителей региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Предприятия, работающие в 19 технопарках региона, реализуют разные проекты. Например, в 2024 году на территории технопарка «Королев» запустили производство бытовой и промышленной химии. Здесь индивидуальный предприниматель Виктория Белоусова развивает производство различных моющих средств: от бытовых до автошампуней (бренд «Сож Синтез»). Общий объем инвестиций в реализацию проекта — более 20 млн рублей.

Подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на интерактивной карте на инвестиционном портале Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.