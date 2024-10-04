Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» перечислили в госбюджет почти 52 млрд рублей

За все время существования ОЭЗ «Технополис Москва» резиденты уплатили более 14 млрд рублей в виде страховых взносов. Суммарный объем выплат резидентов ОЭЗ столицы в бюджетную и страховую систему России достиг 52 млрд рублей, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Во втором квартале 2024 года объем налоговых поступлений резидентов ОЭЗ Москвы возрос в 1,7 раза, по сравнению с предыдущим периодом, и составил 6,9 млрд рублей. Из этой суммы в бюджет Москвы поступило свыше 1,5 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает значение аналогичного периода 2023 года. Лидерами по этому показателю стали производители микроэлектроники — они перечислили в бюджет около 2,7 млрд рублей налогов», — добавил Максим Ликсутов.

Сейчас резиденты столичной ОЭЗ производят критически важную продукцию для страны. Это микроэлектронные изделия, оригинальные лекарственные препараты и дженерики, высокотехнологичное оборудование, медицинская техника и беспилотные летательные аппараты.

Объем произведенной продукции с начала года также увеличился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 64,2 млрд рублей.

Кроме того, компании ОЭЗ «Технополис Москва» осуществляют регулярные отчисления в Социальный фонд России.

«Объем таких взносов резидентов во втором квартале 2024 года составил 2,2 млрд рублей. Лидирующими среди них стали производители микроэлектроники, которые перечислили в Социальный фонд около 1 миллиарда рублей. Всего за время существования особой экономической зоны резиденты уплатили свыше 14 млрд рублей страховых взносов», — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.