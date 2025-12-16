Резиденты ОЭЗ предложили новые прорывные технологии для российской промышленности

Известно, что за все время работы особой экономической зоны ее предприятия вывели на рынок более 700 результатов интеллектуальной деятельности.

«В этом году предприятия столичной особой экономической зоны запатентовали несколько высокотехнологичных изделий. Резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений. В школе с его помощью можно визуализировать учебный материал, а в промышленности — моделировать сложные производственные процессы», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, другое предприятие создало устройство для автоматизации процесса нажатия кнопок на панели управления. Изделие будут использовать в паре с промышленным оборудованием. Другая фирма презентовала три разработки. Среди них — образовательный набор для изучения основ аэродинамики. Также одна из компаний разработала износостойкое покрытие для ленточных пил. Оно продлевает срок службы изделия. Старт производства в столичной ОЭЗ запланирован на 2026 год.

«ОЭЗ Технополис Москва создает среду, в которой высокотехнологичные разработки быстро переходят в стадию серийного выпуска. Для компании „Моторика“ — это ключевая площадка для масштабирования производства российских протезов нового поколения. Уже сегодня наши мощности позволяют выпускать до 10 тысяч изделий в год, и мы последовательно расширяем производство. Все процессы выстроены в соответствии с современными стандартами качества с применением принципов бережливого производства. На площадке „Печатники“ ОЭЗ Москвы сегодня мы можем осуществлять выпуск всех типов протезов верхних конечностей», — рассказал генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что развитие высоких технологий — одно из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны.