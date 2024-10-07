Резиденты ОЭЗ Подмосковья сэкономили 15 млрд рублей благодаря налоговым льготам

Компании, которые работают в подмосковных особых экономических зонах (ОЭЗ) сэкономили более 15 млрд рублей благодаря налоговыми льготами и поддержкой для развития бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья

«Обычно, когда компания «заходит» в ОЭЗ, она сразу хочет стать резидентом, а не работать там в качестве простого арендатора. Потому что без этого статуса они не смогут воспользоваться преференциями. Главное преимущество для резидента — налоговые льготы. Высвободившиеся от снижения налоговой нагрузки средства можно направить на расширение производства, развитие экспорта и другие проекты. Компании активно пользуются этой возможностью. Общая экономия на налоговых льготах за все время работы компаний превысила 15 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Зампредседателя добавила, что только в 2024 году резидентами пяти подмосковных ОЭЗ стали 19 новых компаний, что подтверждает востребованность площадок со специальными условиями размещения. Инвестиции в их проекты оцениваются в более чем 8,7 млрд рублей. Всего же в ОЭЗ Московской области сегодня работают 216 резидентов.

Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет для резидентов составляет 2%. Также льготы действуют и для региональной части налога на прибыль: в течение первых 8 лет она составляет 0%, с 9 по 14 год — 5%, после 14 лет — 13,5%.

В первые десять лет после постановки на учет налог на имущество равен нулю. Земельный налог — тоже, в течение пяти лет с момента получения права собственности. Транспортный налог обнуляется на пять лет с момента регистрации транспортного средства.

Кроме этого, действует свободная таможенная зона, которая дает нулевую пошлину для резидентов. Ставка действует на импортные товары для производства и экспорт продукции из ОЭЗ. За все время работы благодаря нулевой ставке таможенной пошлины резиденты сэкономили 9,5 млрд рублей. Резидентам ОЭЗ также предоставляются гарантии и субсидии для создания инфраструктуры и помощь в продвижении продукции и обучении сотрудников.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе в особых экономических зонах региона, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.