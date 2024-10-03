Резиденты ОЭЗ Подмосковья начали инвестпроекты свыше чем на 21 млрд рублей

С начала 2024 года на территории особых экономических зон Московской области более 30 резидентов заявили о реализации инвестпроектов на общую сумму свыше 21 млрд рублей, сообщила пресс-служба Мининвеста региона.

«33 новых инвестиционных проекта стартовали с начала 2024 года на территориях подмосковных ОЭЗ. В это число входят и те резиденты, которые в этом году пересмотрели параметры ранее заявленных проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций по всем этим проектам оценивается в 21,4 млрд рублей. Запуск этих предприятий позволит создать 2,3 тысячи рабочих мест», — рассказала на международном форуме особых экономических зон-2024 заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также сообщила, что 19 проектов заявили новые резиденты особых экономически зон Московской области. Еще 14 — это проекты действующих резидентов, они касаются расширения, модернизации производства или связаны с пересмотром параметров ранее заявленных проектов.

Всего в Подмосковье работает 5 ОЭЗ, резидентами которых являются 216 компаний.

С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный форум ОЭЗ. Участие принимают более 500 участников — представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.