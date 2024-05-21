Резиденты ОЭЗ «Дубна» нарастили выручку, налоги, инвестиции и кадровый потенциал

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что вырчка резидентов крупнейшей по числу инвесторов особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна» в 2023 году достигла почти 70 млрд рублей. Это примерно на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Мининвеста региона .

«В общей сложности к концу 2023 года штат компаний-резидентов составлял порядка 7 200 человек. На предприятиях было создано 1 648 рабочих мест, что более чем в два раза больше показателей 2022 года», — рассказала Зиновьева.

Наибольшее число — 750 — новых рабочих мест было создано группой компаний «Промтех-Дубна».

Зампред отметила, что наибольшие инвестиции в собственные проекты также показали якорные резиденты ОЭЗ: компания «НЦСД» вложила почти 6 млрд рублей, а «Ядро Фаб Дубна» — более 5,4 млрд рублей. Инвестиции 2023 года в проекты превысили показатели 2022 года почти в три раза и составили 20,3 млрд рублей.

Общие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней удвоились. Так, в консолидированный бюджет Московской области было отчислено около 1,6 млрд рублей.

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд рублей, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.