Резиденты индустриальных парков Подмосковья вложат 830 млрд рублей в проекты

Подмосковные компании продолжают инвестировать в реализацию проектов на территории индустриальных парков, а также промышленно-логистических комплексов, включая площадки «Лайт индастриал». Объем инвестиций, заявленных резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, превышает 830 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Сегодня резидентами индустриальных парков и промышленно-логистических комплексов, включая площадки формата «Лайт индастриал» являются более 1 600 компаний. Общий объем заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 830 млрд рублей. На данный момент фактический объем инвестиций, уже осуществленных компаниями, составляет более 550 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что сегодня на территории индустриальных парков суммарно создано 73 тысячи рабочих мест.

Подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.