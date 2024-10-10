Резидентами технопарков Подмосковья создано более 200 рабочих мест

«Сегодня два технопарка Подмосковья включены в федеральный реестр Минпромторга России и имеют статус технопарков в сфере высоких технологий — это технопарк ЦАГИ в г. о. Жуковский и технопарк «ТехноИнноватика» в г. о. Серпухов. Суммарно резидентами технопарков являются более 40 компаний, которыми создано свыше 200 высокотехнологичных рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Статус технопарка в сфере высоких технологий позволяет управляющей компании получить в Московской области налоговые льготы в виде освобождения от налога на недвижимое имущество организаций.

Как рассказала зампред Зиновьева, технопарк ЦАГИ создан в 2018 году. Резиденты парка реализуют проекты в таких сферах, как авиастроение, беспилотные авиационные системы и композитные материалы. В числе крупных резидентов — компания «СОЛЮТЕРМ», которая занимается разработкой технологий и аппаратных средств неразрушающего контроля высоконагруженных композитных конструкций. Так, компанией было разработано программное обеспечение для выявления дефектов и повреждений композитных конструкций изделий авиационной и космической техники.

Технопарк «ТехноИнноватика» создан на базе АНО «Институт инженерной физики» в 2022 году. В числе основных направлений его деятельности — фармацевтика, информационно-коммуникационные и оборонные технологии, а также технологии обеспечения безопасности и работоспособности человека. В числе резидентов — НПО «Отечественные Технологии, промышленный Дизайн и Инжиниринг», специализирующийся на изготовлении снаряжения с системой локального электрообогрева для работы спасательных служб в экстремальных условиях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.