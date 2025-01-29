Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в 2 раза нарастил выпуск композитных материалов

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) — в 2024 году выпустил почти в два раза больше композитных материалов по сравнению с 2023 годом, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что продукция, которая выпускается резидентом ОЭЗ, применяется при возведении, ремонте, реконструкции и укреплении различных инфраструктурных объектов.

«По итогам 2024 года на предприятии произвели более 2,3 тыс. кв. м изделий, что почти вдвое больше, чем в 2023-м. Увеличивать объемы производства и поставок позволяет, в том числе статус резидента ОЭЗ „Технополис Москва“, который дает налоговые льготы и возможность инвестировать вырученные средства в собственное развитие», — прокомментировал Гарбузов.

Также в прошлом году компания смогла выпустить 8 км стеклопластиковых перильных ограждений для мостов и путепроводов. На данный момент композитные перила появились на автомобильных и железных дорогах РФ.

«Перильные ограждения нашего производства имеют широкую область применения, а к их преимуществам относятся малый вес, коррозийная стойкость, простота замены элементов конструкций, долговечность», — поделился гендиректор компании Михаил Столяров.

В 2024 году на предприятии стартовал серийный выпуск футляров для защиты подземных водопроводов, канализаций, кабельных сетей.

«Статус резидента ОЭЗ Москвы компании присвоили в 2018 году. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятие инвестировало в производство свыше 195 млн рублей и создало 266 рабочих мест», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.