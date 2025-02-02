Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск касс самообслуживания

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На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» началось производство высокотехнологичных касс самообслуживания, оснащенных интерактивными панелями. Об этом сообщил министр Правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что промышленники Москвы занимаются разработкой и применением высокотехнологичных цифровизированных решений.

«Флагман инновационных разработок — ОЭЗ „Технополис Москва“, где резидент „САГА Технологии“ запустил в этом году производство касс самообслуживания с интерактивными панелями. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать около 4,5 тыс. изделий. Аппараты оснащены терминалами для приема оплаты в электронном виде, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и куар-кодов», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что компания в реализацию проекта инвестировала более 100 млн рублей, а на предприятии появилось порядка 70 новых рабочих мест.

Кассы, выпускаемые в Москве, также оснащены системой проверки возраста покупателя, что позволяет контролировать продажу товаров с ограничениями для несовершеннолетних.

Продуктовая линейка компании включает 5 моделей аппаратов самообслуживания.

«Спрос в России на кассы самообслуживания неуклонно растет. Удовлетворить его позволяют наши новые производственные мощности, открытые на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“», — сообщил генеральный директор предприятия Андрей Жолобов.

По его словам, компания в ближайшее время планирует увеличить производство своего флагмана — отечественных банкоматов SAGA с опцией рециркуляции наличных.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания получила в 2024 году.

«Он позволяет предприятиям экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие действующих и создание новых проектов, расширение и локализацию производства, увеличение выпуска продукции и количества рабочих мест», — сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.