Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск касс самообслуживания
На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» началось производство высокотехнологичных касс самообслуживания, оснащенных интерактивными панелями. Об этом сообщил министр Правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он уточнил, что промышленники Москвы занимаются разработкой и применением высокотехнологичных цифровизированных решений.
«Флагман инновационных разработок — ОЭЗ „Технополис Москва“, где резидент „САГА Технологии“ запустил в этом году производство касс самообслуживания с интерактивными панелями. Планируется, что ежегодно на предприятии будут выпускать около 4,5 тыс. изделий. Аппараты оснащены терминалами для приема оплаты в электронном виде, термопринтерами для выдачи чеков, сканерами штрих- и куар-кодов», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что компания в реализацию проекта инвестировала более 100 млн рублей, а на предприятии появилось порядка 70 новых рабочих мест.
Кассы, выпускаемые в Москве, также оснащены системой проверки возраста покупателя, что позволяет контролировать продажу товаров с ограничениями для несовершеннолетних.
Продуктовая линейка компании включает 5 моделей аппаратов самообслуживания.
«Спрос в России на кассы самообслуживания неуклонно растет. Удовлетворить его позволяют наши новые производственные мощности, открытые на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“», — сообщил генеральный директор предприятия Андрей Жолобов.
По его словам, компания в ближайшее время планирует увеличить производство своего флагмана — отечественных банкоматов SAGA с опцией рециркуляции наличных.
Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» компания получила в 2024 году.
«Он позволяет предприятиям экономить на уплате налогов и инвестировать вырученные средства в развитие действующих и создание новых проектов, расширение и локализацию производства, увеличение выпуска продукции и количества рабочих мест», — сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.