Резидент ОЭЗ «Дубна» вышел на рынок Ближнего Востока

Российский разработчик и производитель косметики ESTILAB, резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна», объявил о выходе на рынок Ближнего Востока с флагманским брендом ICON SKIN. Начальный этап экспансии охватывает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с последующими планами по выходу в Саудовскую Аравию и Катар. Компания будет использовать налаженные партнерские связи с ритейлерами и адаптированный под локальные особенности подход, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Экспансии предшествовал период значительного роста ESTILAB. В 2024 году компания удвоила выручку, достигнув 1,6 млрд рублей, что на 80% выше показателей 2023 года (890 млн рублей). Объем производства также вырос с 1,8 млн единиц в 2023 году до 2,1 млн единиц в 2024 году. Международные продажи ESTILAB теперь охватывают 13 стран, включая Вьетнам, Турцию, такие страны СНГ, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.

Стратегия выхода на Ближний Восток включает адаптацию ценообразования и ассортимента с учетом конкурентной среды и предпочтений местных потребителей. «Мы тщательно анализируем каждый рынок, — утверждает директор по продажам ESTILAB Руслан Назаров. — Для Ближнего Востока ценообразование строится исходя из местной структуры, цены могут быть в 2,5–3 раза выше российских, чтобы учитывать маржу партнеров и позиционирование. Первоначальный ассортимент формируется на основе уже имеющихся у нас сертификатов, полученных для таких требовательных рынков, как Турция, что гарантирует соответствие стандартам, а также на базе аналитики от локальных партнеров, например сети „Золотое яблоко“ в Дубае».

Бренд ICON SKIN, известный своими наукоемкими формулами, получил широкое признание, завоевав в 2024 году 15 отраслевых наград, в числе которых премии «Бренд года в России», «ЯПокупаю Beauty» и InterCHARM x HELLO!. ESTILAB планирует повторить этот успех на Ближнем Востоке, выстраивая узнаваемость бренда и стимулируя продажи через целевые маркетинговые инициативы. Они будут включать сотрудничество с местными лидерами мнений и ведение локализованных страниц в социальных сетях после того, как продукция появится в ключевых точках продаж. Компания ожидает достичь ежемесячного объема продаж в регионе на уровне 30–40 тысяч долларов США к концу 2025 года.

«Выход на Ближний Восток — важный этап нашей глобальной стратегии. Мы уверены, что качество и эффективность российской косметики, такой как ICON SKIN, отвечают высоким запросам потребителей во всем мире и могут стать мировым эталоном качества. В данный момент ведутся переговоры с партнерами из Ирака, Ирана, Австралии и США», — сказала сооснователь ESTILAB, генеральный директор «Эстилаб Рус» (входит в ESTILAB) Ирина Амосова.

Экспансия на Ближний Восток соответствует долгосрочному видению ESTILAB — к 2031 году экспортировать продукцию в 30+ стран мира и занять 5% российского рынка косметики.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Эстилаб» реализует проект по разработке и выпуску косметических средств. Капсулу времени, ознаменовавшую начало строительства, заложили в рамках второго Международного форума ОЭЗ-2024.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — написал Воробьев.