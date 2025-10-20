Резидент ОЭЗ «Дубна» создал новую технологию для повышения безопасности энергообъектов

«МПОТК «Технокомплект» выводит на отечественный рынок новое поколение зарядно-подзарядных устройств — УЗП «Дубна». Собственная разработка резидента ОЭЗ «Дубна» предназначена для обеспечения бесперебойной работы автоматических систем защиты на энергетических объектах. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Устройство «МПОТК «Технокомплект» контролирует заряд и работу аккумуляторных батарей, которые питают защитные системы и автоматику на энергообъектах. Эти системы защиты контролируют перепады напряжения в сети, своевременно отключают участки сети при возникновении аварийных ситуаций. Поэтому бесперебойная работа этих систем является одним из ключевых факторов безопасности энергетических объектов.

Разработка резидента подмосковной ОЭЗ обеспечивает стабильную работу системы электропитания: ограничивает токи при коротком замыкании и перегрузке, снижает тепловыделение и нагрузку на сеть. По сравнению с аналогами, оборудование меньше греется и весит, работает тише, точнее держит параметры и устойчиво переносит нештатные ситуации. Это позволяет сократить эксплуатационные риски и расходы, особенно там, где критична бесперебойность питания релейной защиты, телемеханики, автоматики и систем связи.

Важным преимуществом системы также является модульная архитектура с возможностью замены и наращивания мощности без отключения всей системы питания. В шкаф нужной конфигурации можно объединить несколько модулей с УЗП «Дубна», что позволяет при выходе из строя одного из них заменить неисправный модуль, не отключая всю систему. И если раньше для увеличения мощности или резервирования приходилось менять весь шкаф или ставить дополнительное устройство, то теперь достаточно добавить модули.

«Мы не просто выпускаем еще один «зарядник», мы предлагаем способ уйти от главного риска — отказа и долгого простоя при выходе из строя одного элемента системы С УЗП «Дубна» обслуживание превращается в простую замену модулей, а наращивание мощности — в добавление нужного числа блоков. Это сокращает сроки ремонтов и бюджет предприятий на резервирование, повышает управляемость объектов и дает уверенность, что система электропитания не подведет в самый ответственный момент», — подчеркивает генеральный директор АО «МПОТК Технокомплект» Ольга Виолентий.

Как напоминает пресс-служба Минивнеста Подмосковья, в сентябре одна из разработок резидента ОЭЗ «Дубна», была включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

«Инновационные разработки и решения «МПОТК «Технокомплект» направлены на обеспечение технологического суверенитета в энергетической сфере. Эта отрасль имеет стратегическое значение для экономики страны, и мы рады, что создали условия для эффективной работы и развития таких компаний как «МПОТК «Технокомплект» у нас на площадке», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.