Резидент ОЭЗ «Дубна» будет производить 80 млн капельниц в год

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» запустит производство инфузионных систем. Выпустить первую партию продукции на своем предприятии в ОЭЗ «Дубна» компания рассчитывает в IV квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «Паскаль Медикал» уже получила регистрационное удостоверение на производство инфузионных систем — продукция предприятия соответствует всем установленным требованиям и может быть законно произведена и использована на территории России. Производственные мощности компании позволят в год выпускать до 80 млн капельниц. Поставлять готовую продукцию «Паскаль Медикал» сможет в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране. Общий объем инвестиций в запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы на территории особой экономической зоны «Дубна» оценивается почти в 4 млрд рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания также производит шприцы одноразового применения — от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации. В прошлом году предприятие завершило модернизацию, увеличив годовой объем выпускаемой продукции на 15%.

Как отметил генеральный директор компании «Паскаль Медикал» Максим Сарманов, производство компании не зависит от внешних факторов, так как в этом году предприятие полностью перешло на отечественное сырье.

«Сегодня мы можем обеспечивать больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам. Изделия поставляем не только по всей России, но и в страны СНГ и Ближнего Востока. Производственные мощности завода позволяют производить до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год. Ассортимент подходит под все виды проводимых инъекций, в том числе под инсулиновые и туберкулиновые инъекции и вакцинацию», — рассказал Сарманов.

Производство «Паскаль Медикал» соответствует международным стандартам качества. Используются современные автоматизированные системы постоянного мониторинга, гарантирующие высочайшее качество и полную безопасность продукции. Многие технические решения на предприятии уникальны и используются только здесь. Например, здесь выпускаются шприцы с двойной иглой: одна игла с плоской заточкой предназначена для набора препарата, а другая — острая — для введения пациенту.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.

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