В Сербии не вызвало энтузиазма идея купить российскую долю в NIS

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой компании «Газпром Нефть» Александром Дюковым предложил выкупить российскую долю в энергетической компании NIS, против которой США ввели санкции 8 октября, но эта идея не вызвала большого отклика среди сербской общественности, сообщает «Царьград» .

«Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов», — сказал Вучич.

По его словам, до 1 ноября нефтеперерабатывающий комплекс в Панчево сможет поддерживать работоспособность, даже при отсутствии поставок сырой нефти.

Включение компании НИС в санкционный список SDN, составляемый США, произошло в начале 2025 года. Президент Вучич отмечал, что Соединенные Штаты настаивают на полном прекращении российского участия в капитале НИС.

Он также напомнил, что в 2008 году сербское правительство передало контроль над указанной компанией «Газпром нефти», и с того момента предприятие являлось стабильным источником пополнения сербского бюджета, а также вносило вклад в реализацию различных экономических инициатив.

На текущий момент основными акционерами НИС выступают «Газпром нефть» (44,85%) и правительство Сербии (29,87%). Кроме того, 11,3% акций принадлежат акционерному обществу «Интэлидженс», находящемуся под управлением ООО «Газпром капитал», где аккумулированы инвестиции группы «Газпром». «Газпром» владеет одной акцией НИС, остальная часть акций распределена между миноритарными акционерами — резидентами Сербии.

