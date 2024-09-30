сегодня в 23:01

Резервный фонд Петербурга сократят до 40 млрд рублей в 2025 году

Объем резервного фонда Петербурга в 2025 году сократят на 12,3% по сравнению с прошлым годом, до 40 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на вице-губернатор города Алексея Корабельникова.

Основные цели расходования средства из резервного — это восстановление Мариуполя и помощь участникам СВО.

По словам вице-губернатора, учитывая элементы непредсказуемости, задачи, связанные с помощью новым регионам и обеспечением безопасности города, вернуться к практике, когда объем резервного фонда составлял 1 млрд рублей, в ближайшие годы не получится.

В прошлом году размер фонда составлял 50 млрд рублей. В этом году объем сократили до 45,6 млрд рублей.

На сегодня из резервного фонда потрачено 11,5 млрд рублей на соцподдержку и исполнение указов президента. Остаток составляет около 34 млрд рублей.