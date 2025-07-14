Реутов вновь вошел в число городов-лидеров по уровню доходов населения
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Реутов продолжает удерживать высокие позиции среди российских городов по уровню доходов жителей. Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, проведенному во втором квартале 2024 года, Реутов вошел в десятку городов России с наибольшими доходами населения среди городов с численностью более 100 тысяч человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этот список также вошли Москва, Санкт-Петербург и еще несколько муниципалитетов Подмосковья. Как отмечают эксперты, по сравнению с первым кварталом текущего года, состав лидеров по уровню доходов остался неизменным.
В исследовании учитывались все основные источники денежных поступлений граждан.
Оценки денежных доходов были получены с использованием математического моделирования. В основу моделирования были положены данные по потребительской активности населения городов, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики.
Денежные доходы, о которых идет речь в исследовании, включают: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.
«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.