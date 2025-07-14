Реутов вновь вошел в число городов-лидеров по уровню доходов населения

Реутов продолжает удерживать высокие позиции среди российских городов по уровню доходов жителей. Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, проведенному во втором квартале 2024 года, Реутов вошел в десятку городов России с наибольшими доходами населения среди городов с численностью более 100 тысяч человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот список также вошли Москва, Санкт-Петербург и еще несколько муниципалитетов Подмосковья. Как отмечают эксперты, по сравнению с первым кварталом текущего года, состав лидеров по уровню доходов остался неизменным.

В исследовании учитывались все основные источники денежных поступлений граждан.

Оценки денежных доходов были получены с использованием математического моделирования. В основу моделирования были положены данные по потребительской активности населения городов, полученные с использованием социологических исследований, а также данные статистики.

Денежные доходы, о которых идет речь в исследовании, включают: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.