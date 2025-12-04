Реутов утвердил бюджет на 2026–2028 годы с приоритетом на социальные расходы

Депутаты и жители Реутова 4 декабря приняли бюджет городского округа на 2026–2028 годы, в котором сохранена социальная направленность и увеличена доходная часть, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Публичные слушания по проекту бюджета прошли 4 декабря в администрации Реутова. В обсуждении приняли участие депутаты городского совета, заместители главы, члены Общественной палаты, Молодежного парламента и жители.

По итогам слушаний бюджет был утвержден на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ сохраняет социальную направленность и предусматривает рекордные доходы. В бюджете заложены средства на выполнение всех социальных обязательств, финансирование программ по модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройству парков и общественных пространств, а также индексацию зарплат работникам бюджетной сферы.

В 2026 году приоритетом станет повышение качества услуг в образовании, культуре и спорте. Особое внимание уделят поддержке участников спецоперации, семьям с детьми и пенсионерам. Следующим этапом станет реализация утвержденного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.