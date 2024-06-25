Reuters: усилия стран БРИКС по дедолларизации являются безуспешными

сегодня в 18:55

В исследовании Центра геоэкономики Атлантического совета, представленном Reuters, отмечается, что доллар остается основной мировой резервной валютой как в резервных фондах, так и в валютных операциях по всему миру, усилия стран БРИКС по снижению его значимости безуспешны, сообщает «Лента.ру» .

По словам аналитиков центра, отсутствует возможность изменения статуса американской валюты в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Сейчас доминирование доллара увеличилось в связи с крепкой экономикой США, ужесточением денежно-кредитной политики и растущим геополитическими рисками.

Санкции Запада против России после начала СВО на Украине и рост экономической фрагментации увеличили желание членов БРИКС по созданию валютного союза, однако прогресса в данном вопросе достичь не смогли.