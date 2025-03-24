Reuters: ЦБ предупредил, что цены на нефть могут рухнуть

Банк России выразил опасения относительно возможного повторения длительного падения цен на нефть, подобного кризису 1980-х годов. Как сообщает Reuters, эта информация содержится в конфиденциальной презентации, подготовленной для совещания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РБК .

В материалах регулятора отмечается, что существенную угрозу представляет не только волатильность нефтяных котировок, но и наращивание добычи как в США, так и в странах, не входящих в ОПЕК. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что резервные возможности ОПЕК достигли почти максимальных показателей и сопоставимы с объемами российского сырьевого экспорта.

По информации Reuters, Минэкономики представило отдельный доклад, в котором обозначило ряд угроз для экономической стабильности: падение инвестиционной активности, рост затрат и проблемные кредиты.

«Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен на нефть», — гласит слайд презентации с тремя восклицательными знаками подряд.

Агентство также сообщает, что Банк России ежегодно готовит конфиденциальные аналитические материалы об экономических рисках. Однако впервые в истории регулятор включил в анализ сценарий продолжительного периода низких нефтяных котировок с подробным описанием потенциальных причин такого явления.