Reuters: рубль стал звездой года, укрепившись почти на 36%

По информации Reuters, рубль оказался звездой года — он укрепился почти на 36%. Этому послужило возобновление контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает ProFinance .

На данный момент санкции все еще ограничивают потенциал российской валюты. При этом многие инвесторы ожидали перемен после прихода к власти Трампа. Событие повлияло на мировую экономику.

Глава отдела исследований J.P. Morgan Джонни Гоулден отметил, что нынешний рост курса валют говорит о завершении 14-летнего медвежьего цикла — продолжительного периода падения цен на активы.

Что касается курса евро, он вернется к трехзначным показателям уже очень скоро. О прогнозах курса европейской валюты к рублю в следующем году читайте в материале РИАМО.

