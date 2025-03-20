Reuters: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия нарастила экспорт нефти в Индию и стала крупнейшим поставщиком черного золота в страну в период с апреля 2024 года по март 2025 года, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

До этого лидерство по экспорту нефти в Индию удерживали ОАЭ. Однако за год их доля из всего черного золота, поставляемого в страну, упала с 42 до 23%. Также уменьшились доли Катара (с 21 до 9%) и остальных стран (с 23 до 9%).

Российская доля, наоборот, выросла с 14 до 57%. Это следует из подсчетов OilX и Kpler. Всего Индия за отчетный период импортировала около 3 млн т нефти.

Также отмечается, что на этой неделе российская нефть была на 14–15 долларов за тонну дешевле, чем ближневосточное топливо.

Ранее цена нефти Brent превысила 72 доллара за баррель. Это произошло впервые с 3 марта.