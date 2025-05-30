Reuters: основной удар по доллару пришелся от рубля

Трейдеры оставались настороже из-за неопределенности в отношении торговой политики и финансового положения Штатов, они ждали важных отчетов по инфляции.

У доллара была нестабильная неделя, он завершил предыдущую сессию понижением после того, как федеральный суд временно восстановил самые жесткие тарифы, которые ранее ввел президент США Дональд Трамп. Это произошло через день после того, как другой суд распорядился оперативно их заблокировать.

Судя по графикам Reuters, касающимся валютных движений развивающихся рынков по отношению к доллару, больше всего в этом году подрос рубль (+47,6%). затем идут венгерский форинт (+11,8%) и польский злотый (+10,7%).

Что касается стран G10, то больше всего по отношению к доллару выросла шведская крона (+16%), также в топ-3 — норвежская крона (+12,4%) и швейцарский франк (+10,2%). Евро располагается на четвертом месте с приростом 9,8%.