Reuters: индийские НПЗ ищут замену российской нефти

сегодня в 16:44

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии из-за проблем с импортом российской нефти ищут другие варианты для покупки сырья, в том числе на Ближнем Востоке, сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство Reuters.

«Компаниям Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum в январе для загрузки мощностей не хватает до 10 миллионов баррелей российской нефти», — говорится в сообщении.

Этот дефицит не удастся покрыть за счет российского сырья.

Как отмечается, из-за требований ОПЕК+ по ограничению добычи и компенсации предыдущих превышений квот Россия вынуждена снижать объемы продаж нефти за границу.

Ранее эксперты сделали прогнозы по развитию энергетики России на 2025 год, в частности, сообщалось, что давление санкций со стороны Запада не позволит России существенно нарастить экспортные объемы нефти.