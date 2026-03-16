Reuters: Фон дер Ляйн признала, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые заявила, что конфликт в Иране оказывает негативное влияние на экономику стран Евросоюза, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также обозначила планы по реализации специальных мер для сдерживания роста стоимости энергоресурсов в Евросоюзе. Она отметила, что длительные нарушения в транспортировке нефти и газа из региона Персидского залива могут серьезно повредить экономическому благополучию Евросоюза.

В частности, глава Еврокомиссии обещала внедрить «оперативные и направленные действия для снижения цен на энергетику», в том числе на электроэнергию, а также оказать финансовую поддержку промышленным секторам и газовой электрогенерации, столкнувшимся с высокими расходами на ресурсы.

Кроме того, Еврокомиссия может изучить возможность установления предельного уровня цен на электричество. Фон дер Ляйен также сообщила о готовности изменить экологические стандарты ЕС в связи с усугубляющейся кризисной ситуацией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию, направленную против Ирана. Целью проводимых ударов является помешать Тегерану завладеть собственным ядерным оружием. В ответ на агрессию иранские власти начали наносить удары по территориям противника, а также по американским базам в регионе. Они также взяли под контроль Ормузский пролив, через который проходит основной нефтяной трафик. Из-за рисков мировые компании вынуждено остановили свои танкеры, на фоне чего цены на нефть начали стремительно расти.

